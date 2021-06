Vijftien slimme verkeerslichten in Groningen en Drenthe (video)

Waar gewone verkeerslichten door 'lussen' in de weg registreren dat er verkeer overheen rijdt, zien slimme verkeerslichten daarnaast ook via apps, wat voor en hoeveel verkeer eraan komt. Ze kunnen hier de groentijden op aanpassen. Er zijn nu vijftien van deze intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI's) in Groningen en Drenthe.