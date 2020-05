Voetbalkamp in Stadspark met profvoetballers

GRONINGEN – In het Stadspark in Groningen wordt in de week van 27 t/m 31 juli een voetbalkamp georganiseerd met diverse profvoetballers.

Festivalorganisatoren 4PM Entertainment & EA Events lanceren in samenwerking met een groot aantal profvoetballers waaronder Urby Emanuelson, Calvin Stengs, Desiree van Lunteren en straatvoetballer Soufiane Touzani deze zomer een reeks exclusieve voetbalkampen onder de naam: PLAY ON. Op verschillende amateurclubs in het hele land zullen vanaf de start van de zomervakantie voor het basisonderwijs, zowel 5-daagse als 1-daagse dagkampen (zonder overnachting) en clinics worden georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar. In de regio Groningen vinden de voetbalkampen plaats bij Stadspark Groningen.

De organisatie belooft een gevarieerd programma voor de deelnemers met iedere dag een speciale training of clinic van een bekende profvoetballer bij. ‘We gaan een gekke zomer tegemoet waarin veel Nederlanders hun vakantie in eigen land zullen doorbrengen’, aldus Mitchel Bovenlander van 4PM Entertainment. ‘Veel jonge kinderen hebben de laatste weken binnen gezeten en kunnen nu weer naar school en mogen zelfs weer het voetbalveld op zonder de 1,5 meter regel. Daarnaast begint de competitie hier in Nederland pas na 1 september dus vonden we dit het ideale moment om samen met meerdere profs deze zomer een unieke voetbal-experience te bieden aan deze jonge voetballiefhebbers.’

Het programma tijdens de voetbalkampen bij Stadspark Groningen bestaat volgens de organisatie uit doen, zien en beleven. Zo zijn er technische trainingen, mini-competities, voetbalspellen, voetbaldemonstraties van balkunstenaars, meet & greets met bekende profs en nog veel meer. Urby Emanuelson: ‘Op de trainingen bij onze profclubs maken we gebruik van de nieuwste technieken om beter te worden. Dat zien we eigenlijk in de bestaande voetbalkampen maar weinig terug. Hoe tof is het dat je ook als kind al gebruik kan maken van sommige van deze technieken?’ Andere profs die clinics komen verzorgen zijn o.a. Bart Ramselaar, Orkan Kökcü, Kelly Zeeman, Joey Veerman, Hedwiges Maduro en Sven Botman.

Spieren voor Spieren

PLAY ON. gaat een samenwerking aan met Spieren voor Spieren. Van elk verkocht ticket gaat een vast bedrag naar deze stichting met als doel om een substantieel geldbedrag op te halen voor onderzoek naar spierziektes onder kinderen. Namens Spieren voor Spieren zullen Daley Blind, Jan Vertonghen, Luuk de Jong en Siem de Jong invulling geven aan een vast programmaonderdeel tijdens de kampen. Onder de noemer: ‘’Spieren voor Spieren – The Next Best’’ trainen deelnemers specifieke vaardigheden uit oefeningen die door het viertal zijn gemaakt. ’We zijn blij dat we deze zomer, waarin we minder bewegingsvrijheid hebben, toch een initiatief hebben gevonden waarmee we iets voor Spieren voor Spieren kunnen doen’, aldus Daley Blind, ambassadeur van Spieren voor Spieren.

De organisatie geeft aan de kampen geheel corona-proof te kunnen organiseren. ‘Veiligheid en gezondheid gaat boven alles dus we nemen flink wat extra corona-maatregelen om dit te waarborgen. Zo is er een beperkte capaciteit aan deelnemers per locatie, staat hygiëne van zowel de deelnemers, begeleiders en materialen bovenaan, vinden de activiteiten plaats in de buitenlucht en wordt er afstand gehouden tussen begeleiders en deelnemers’, aldus Mitchel Bovenlander (4PM Entertainment).

De kampen vinden plaats van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Het eerste kamp in de regio Groningen vindt plaats bij Stadspark Groningen in de week van 27 t/m 31 juli. Er staan meerdere kampen gepland bij voetbalverenigingen door heel Nederland. Een ticket voor een 5-daags kamp is €299,- inclusief tenue, lunch, drinken en tussendoortjes. Voor een enkele dag zijn de kosten €75,-. De volledige kalender is te vinden op de website. Aanmelden kan nu via playonvoetbal.nl.

Foto: PLAY ON