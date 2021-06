Volop duurzame plekken in Groningen volgens Zero Waste Project

GRONINGEN – Het populaire duurzaamheidsblog Zero Waste Project trok naar Groningen, nieuwsgierig naar de meest duurzame hotspots. De initiatiefnemers doen op hun website verslag van een bijzonder weekend in de provincie Groningen en laten weten dat het hier helemaal niet zo slecht gesteld is met de duurzaamheidsgedachte. Integendeel.

Zonne-energie scoort hoog

Die duurzaamheid kwamen ze direct tegen op de kleine camping 2Bunders, waar regenwater gerecycled wordt, loslopende kippen voor verse eieren zorgen, een moestuin voorziet in groente en fruit en de zon niet alleen voor mentale, maar ook voor letterlijke energie zorgt. Zonne-energie scoort hoog op het duurzaamheids-scorebord: wie genoeg zonnepanelen heeft, voorziet meer en meer in de eigen energiebehoefte. Daarnaast energie vergelijken, kiezen voor groen en de zonnepanelen onderhouden, is een dikke win. De huidige generatie zonnepanelen heeft een levensduur van 30 tot 40 jaar. 2Bunders kreeg de kwalificatie ‘We love it!’.

Koko Toko en Holtbar

Bij Koko Toko werd uitgebreid geshopt en de winkel in ‘duurzame kleding en eerlijke waren’ werd meteen tot favoriet uitgeroepen. Het gehele assortiment van Koko Toko voldoet aan de Fair Trade-eisen, is biologisch gecertificeerd en op een milieubewuste manier geproduceerd. Daarnaast wordt er werk van lokale kunstenaars verkocht, want wie lokaal koopt, is duurzaam bezig. Bij Holtbar werd al net zo enthousiast gereageerd op zowel food (superchille brownies) als de non food (sieraden van Riverstone).

Dagelijkse boodschappen

Vegetarisch of veganistisch eten is een goedkope en snelle maatregel die veel mensen treffen om hun ecologische voetstap minder schadelijk te maken. Bij de Vegan Super wordt zelfs bij het verpakken nagedacht – geheel plasticvrij. Le Souk, in de Folkingestraat, doet het helemaal zonder verpakkingen en legt de nadruk op exotische producten. De Stadsakker is een complete moestuinwinkel, die niet alleen verse, onbespoten en lokale groenten en fruit aanbiedt, maar door de verkoop van alles voor de eigen moestuin inspireert mensen hetzelfde te doen.

Broodje van eigen Deeg en de kattencafés

De Franse bakker Broodje van Eigen Deeg wordt genoemd als hotspot waar het team van Zero Waste Project drie keer terugkeerde. De twee Groningse kattencafés, Op z’n Kop en Poeslief, werden aangedaan vanwege de veganistische lunch-opties. Tot slot werd Folk uitgelicht, de duurzame conceptstore die zich net als Le Souk in de Folkingestraat ophoudt. Zonder verdere omhaal wordt op het blog verder reclame gemaakt voor Recessie (kleding), Kroy (kleding), De Herbivoor (saladebar), Anat (ontbijt- en lunchtent), Pernikkel (lunchroom) en Stardust (kleding).

Men had ook het Groningen Airport Eelde aan kunnen doen, dat onlangs startte met een duurzaamheidsproject. Maar al met al slaagde Groningen ruimschoots tijdens deze zoektocht naar duurzame hotspots, want die zijn hier volop te vinden.

Foto: Alexander Bagno/Unsplash