Volop vermaak tijdens Kerstmarkt Haren op 17 en 18 december

HAREN – Na twee jaar afwezigheid wordt dit jaar weer de Kerstmarkt gehouden in Haren. Rondom de Dorpskerk in Haren verzamelen zich op zaterdag 17 en zondag 18 december diverse standhouders met lekkernijen, mooie cadeaus en leuke verwennerijtjes voor uzelf en een ander. U treft vertrouwde Harense ondernemers en enthousiaste verkopers uit de nabije omgeving die u graag verder helpen bij al uw kerstinkopen. Zondag 18 december is een koopzondag: veel winkels in het centrum zijn dan ook open!

Rondom de Kerstmarkt is er van alles te doen in het dorp. De Dorpskerk is open voor bezoekers en biedt een moment van rust in deze drukke tijd. In de Dickens Room wordt het verhaal van Ebenezer Scrooge, oftewel A Christmas Carol, verteld. Kinderen krijgen de kans om – net als Oliver Twist – te zakkenrollen in het centrum van Haren en de kleine kinderen vermaken zich in de nostalgische draaimolen. Bovendien komt op beide dagen een aantal keer de Kerstman Parade voorbij. Leuk om mee op de foto te gaan!

Tot slot kan jong en oud genieten van de levende kerststal die van vrijdag 16 tot en met zondag 18 december bij de Dorpskerk neerstrijkt. De kerstmarkt is op zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur geopend en wordt georganiseerd door de ondernemersvereniging. Meer informatie over de activiteiten van Ervaar Haren vindt u op ervaarharen.nl.

Foto: Stella Dekker Fotografie