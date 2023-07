Vondellaan in de Wijert afgesloten

Deze fase duurt tot maandag 14 augustus 09.00 uur. Autoverkeer wordt omgeleid via de Paterswoldseweg en de Van Iddekingeweg. Of via de A28, afrit Groningen-Zuid, Laan Corpus den Hoorn, de Paterswoldseweg en de Van Iddekingeweg.

Fietsers kunnen omrijden via de Julianaweg langs het Noord-Willemskanaal en de Van Iddekingeweg of via de Couperusstraat.