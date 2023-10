Voys en Nerds starten strategische samenwerking

GRONINGEN – Telecomprovider Voys en techsupportspecialist Nerds slaan de handen ineen en starten een strategische samenwerking. De bedrijven werken samen sinds 2022, waarna Voys onlangs mede-eigenaar van Nerds is geworden. Daarmee hebben de partijen hun partnerschap formeel gemaakt.

Groeiend supportvolume

De samenwerking tussen Voys en Nerds startte in 2022. Ben Hoetmer, mede-eigenaar van Voys, vertelt: “We zochten een oplossing om het groeiende volume van supportvragen beter af te handelen vanwege onze uitbreiding naar het buitenland. Om te testen of een samenwerking met Nerds een passende oplossing was, zijn we vorig jaar een pilot gestart waarbij zij een deel van de telefonische support van ons overnamen.”

Uitbreiding samenwerking

Hoetmer vervolgt: “De pilot was succesvol, daarom beantwoorden de experts van Nerds inmiddels alle telefonische supportvragen die bij Voys binnenkomen. Zo kunnen wij ons focussen op het doorontwikkelen en innoveren van onze diensten voor de zakelijke markt.” Onlangs is Voys mede-eigenaar van Nerds geworden. “De samenwerking bevalt heel goed en we zien de groeipotentie van het bedrijf. Door te participeren in Nerds, zetten we de groei van beide bedrijven voort en bieden we onze klanten een optimale supportervaring”, licht Hoetmer toe.

Voordelen voor Nerds

Lars Houben, managing partner van Nerds, vult aan: “De samenwerking met Voys voelt vanaf het begin al goed en dat zie je terug in de resultaten die we realiseren. Dat ze bij ons zijn ingestapt, zorgt voor extra groeikapitaal dat wij goed kunnen gebruiken. Veel belangrijker vinden wij echter de diepere samenwerking die dit oplevert met het bedrijf en de oprichters Mark Vletter en Ben Hoetmer. We kunnen veel van ze leren en zien samen veel mogelijkheden om Nerds te laten groeien via Voys. De komende maanden gaan we bijvoorbeeld onze dienstverlening voor Voys opschalen en verbreden, zodat Voys-klanten nog succesvoller gebruik kunnen maken van onze (gezamenlijke) diensten.”

