Vriendin zanger Rinus ernstig gewond in brandwondencentrum

GRONINGEN – De vriendin van zanger Rinus is met ernstige verwondingen opgenomen in het brandwondencentrum in Groningen.

Debora, beter bekend als Romana uit de videoclips van haar vriend Rinus, raakte tijdens de feestdagen ernstig gewond. Volgens RTL Nieuws zou de vriendin van de volkszanger ernstige brandwonden hebben opgelopen aan haar gezicht na het opsteken van een sigaar. Debora verblijft momenteel in het brandwondencentrum in Groningen in afwachting van een operatie.

Foto: Zanger Rinus/YouTube