Vrijetijdsconsumenten in Groningen gastvrij onthaald

Levende standbeelden, vrolijke gastdames- en heren én een heus voetenbadterras maakten het afgelopen weekend prettig toeven in de stad. Deze en andere ‘geluksmomentjes’ blijken een succes en worden aankomend weekend herhaald in de binnenstad en verscheidene wijkwinkelcentra.

De activiteiten worden ondersteund door de boodschap ‘Leuk dat je er bent ja’, en lopen daarmee hand in hand met de zomerse stadscampagne ‘Vier de Groningse zomer’. De ‘Leuk dat je er bent’ momenten komen voort uit het programma Gastvrij Groningen, waarmee o.a. ondernemers in de stad en wijkwinkelcentra worden gefaciliteerd met en bij gastvrije acties voor bezoekers, gasten en klanten.

Geluksmomenten

Marketing Groningen zet volop in op het herstel van de lokale vrijetijdseconomie. “In deze tijden is het inzetten op extra gastvrijheid nog belangrijker dan voorheen. Door de corona maatregelen is de uitdaging voor ondernemers in de stad al groot genoeg. Dergelijke geluksmomentjes zorgen voor blije gasten en bezoekers, wat weer bijdraagt aan de positieve beleving van de stad. Zo blijkt ook uit de enthousiaste reacties die we ontvangen”, aldus Sjoerdje Drijfholt van Marketing Groningen.

Waardevolle aanvulling

Waar de provinciale zomercampagne ‘Gelukkig ben je in Groningen’ de onverwachte en vaak onbekende plekken van Stad en Ommeland laat zien, zet de stadscampagne ‘Vier de Groningse zomer’ de spotlights op de zomerprogrammering, de bijzondere plekken in de stad en veiligheid en gastvrijheid bij winkeliers, horecaondernemers, marktlieden en cultuurinstellingen. Het actieprogramma Gastvrij Groningen is een geweldige aanvulling op deze zomerse campagnes.

Over Gastvrij Groningen

Het actieprogramma heeft als doel om de gastvrije beleving van vrijetijdsconsumenten op peil te houden tijdens het vervoer naar en het verblijf in de stad, gedurende wegwerkzaamheden en de huidige veiligheidsmaatregelen. De invulling van het gastvrijheidsprogramma gebeurt samen met ondernemers op straat, cluster of wijkniveau. Ondernemers in de stad en wijkwinkelcentra worden o.a. gefaciliteerd met en bij gastvrije acties voor bezoekers, gasten en klanten. Ook wil het programma ondernemers ondersteunen met fysieke tools t.b.v. gastvrijheid en veiligheid.

Het programma Gastvrij Groningen wordt uitgevoerd en gefinancierd in opdracht van Het Fonds ondernemend Groningen, gemeente Groningen en Groningen Bereikbaar. In samenwerking met de Groningen City Club en Koninklijke Horeca Nederland. Meer informatie over Gastvrij Groningen vind je op de website Gastvrij Groningen.

Foto: Marleen Annema/Marketing Groningen