Vroeg of laat: De Verhuurdersinspectie

Het is tijdens een spoeddebat in 2017 over de problemen die huisjesmelkers voor jongeren, studenten en buurtbewoners veroorzaken. Jongeren en studenten betalen onterechte kosten en veel te hoge huren. Buurtbewoners ervaren overlast doordat straten en buurten door huisjesmelkers worden opgekocht om te verkameren.

Foto: SP Groningen