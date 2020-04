Vrouw uit Groningen overleden door scherf uit vuurkorf

GRONINGEN – Door een explosie bij een vuurkorf in Weerdinge (Dr.) is gisteravond een 21-jarige vrouw uit Groningen om het leven gekomen.

De vrouw werd dodelijk geraakt door een scherf die uit een brandende vuurkorf spatte en overleed ter plekke. De scherf was afkomstig van een voorwerp dat niet in de vuurkorf had moeten zitten. De politie onderzoekt om wat voor voorwerp het gaat en hoe deze in de korf is terechtgekomen. Voor de vier getuigen is slachtofferhulp ingeschakeld.

Foto: Dimhou/Pixabay