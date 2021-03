Vrouw uit Vinkhuizen ernstig gewond na geweld in woning

GRONINGEN – Een vrouw is gisteren ernstig gewond geraakt bij een geweldsincident in haar woning aan de Briljantstraat in Groningse wijk Vinkhuizen.

De hulpdiensten kregen ’s ochtends een melding van het incident. Aangekomen bij de woning troffen zij een ernstig gewonde vrouw aan. Het slachtoffer is ter plekke gestabiliseerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Er is een man die zich in de woning bevond is aangehouden. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk.

Foto: RDB Producties