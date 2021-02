VSBfonds steunt nieuwe spaarkringen van Cash2Grow in Groningen

GRONINGEN – Dankzij de steun van het VSBfonds kan Stichting Cash2Grow nieuwe spaarkringen opzetten in Groningen. Door samen te sparen in een groep wordt dat makkelijker én leuker.

De leden van een spaarkring helpen elkaar en leren nieuwe mensen kennen. Een spaarkring bestaat uit 5 tot 12 leden, die in een periode van ongeveer 9 maanden regelmatig bij elkaar komen. Op elke bijeenkomst sparen de leden een bedrag dat ze zelf kiezen. Aan het eind van de spaarperiode krijgen de leden hun eigen gespaarde geld terug. Doordat de leden het samen doen, wordt sparen makkelijker. Daarnaast zijn spaakringen leuk en gezellig. Leden leren van elkaar en maken nieuwe vrienden.

Cash2Grow

Stichting Cash2Grow gelooft in de kracht van mensen. En dat mensen elkaar kunnen motiveren en ondersteunen in een groep. En dat zelfvertrouwen en vaardigheden kunnen groeien door samen te werken. Tussen februari 2019 en september 2020 waren als proef de eerste zeven spaarkringen in Den Haag, Schiedam, De Bilt, Maastricht en Amsterdam. Die proef was succesvol. Het proefproject heeft navolging gekregen met nieuwe spaarkringen. Momenteel zijn er 13 spaarkringen actief in verschillende gemeentes.

Van deelnemer naar begeleider

De groei van het aantal spaarkringen is niet alleen te danken aan subsidies van gemeenten en donaties van fondsen, maar ook aan de inzet van welzijnsorganisaties, begeleiders en deelnemers. Enkele deelnemers waren na een spaarperiode zo enthousiast dat ze een training volgden om zelf begeleider te worden. Julie-Marthe Lehmann van Cash2Grow: “Als begeleider werk je als vrijwilliger. Je bent belangrijk voor de spaarkringen en het is heel leuk, leerzaam en uitdagend om te doen.”

Samenwerkingspartners gezocht

Momenteel is Cash2Grow actief op zoek naar samenwerkingspartners in Groningen om nieuwe spaarkringen op te zetten. Welzijnsorganisaties kunnen zich aanmelden via de website van Cash2Grow. Als iemand zich aanmeldt om begeleider te worden, volgt hij of zij eerst een training van Cash2Grow. Tijdens de begeleiding van een spaarkring blijft Cash2Grow de begeleider coachen en ondersteunen. Uiteindelijk ontvangt hij of zij het certificaat ‘begeleider van spaarkringen’

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Foto: Cash2Grow/Carof-Beeldleveranciers