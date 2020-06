W.A. Scholtenstraat richting Oostersingel tot 28 augustus dicht

Omleidingen

Auto’s richting de Oostersingel worden omgeleid via Turfsingel-Boterdiep-Korreweg-J.C. Kapteynlaan-Vrydemalaan. Bussen rijden via Boterdiep-Kolendrift. Fietsers kunnen in beide richtingen gebruik blijven maken van de W.A. Scholtenstraat.

Bekijk de stremming en omleidingen op de Slimme Kaart.