Waan jezelf spion en ontdek Groningen tijdens interactief stadsspel

De komende periode is Groningen het toneel van een groots opgezet interactief spel en jij kan meespelen! Waan jezelf een heuse spion en traceer aan de hand van diverse aanwijzingen verschillende locaties in de binnenstad van Groningen. Ontsleutel de bijbehorende opdrachten, speel alle telefoonnummers vrij en probeer zo snel mogelijk telefonisch contact te leggen met de Mysterieuze Opdrachtgever!

Ontsleuteld is een razend spannend interactief stadsspel welke op diverse vlakken de nodige uitdagingen biedt. Onderlinge communicatie, samenwerking en verbinding zijn de sleutels tot succes! Houdt je telefoon overigens goed bij de hand want er kan zomaar contact met je worden opgenomen. Trrrrring, trrrrrrring, je bent gezien!

Ontsleuteld is niet zomaar een spel maar echt een interactieve beleving. Als deelnemer sta je continue in contact met de spionnen van het spel. Via de telefoon komen er opdrachten binnen, na het ontsleutelen speel je telkens een telefoonnummer vrij en regelmatig zul je in het spel ook daadwerkelijk telefonisch contact moeten leggen via de vrijgespeelde telefoonnummers om zo een stap dichter bij de overwinning te kunnen komen.

Wij hebben de afgelopen periode hard gewerkt om deze interactieve ervaring voor iedereen toegankelijk te maken, ongeacht de groepsgrootte. Of je nu allen, met de familie, vrienden, collega’s of het gehele bedrijf deel wilt nemen.

Dit uitstapje is overigens geheel corona-proof in de uitvoering, terwijl iedereen zich tegelijkertijd in het spel met elkaar verbonden voelt! Kortom: het ideale uitje bij jou in de buurt!

Via de website kun je eenvoudig een locatie, datum en tijdslot naar wens selecteren.