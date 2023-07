Waarom een opblaas jacuzzi beter is dan een normale

GRONINGEN – Een jacuzzi hebben klinkt als een werkelijke droom die uitkomt voor veel mensen. Een jacuzzi staat algemeen bekend als een duur luxe goed dat je kunt aanschaffen als je bakken met geld verdiend. Er is echter wel een manier om toch een jacuzzi in bezit te hebben terwijl je niet al te veel geld uitgeeft.

Je kunt een opblaas jacuzzi kopen in plaats van een normale. Een opblaas jacuzzi komt met vele voordelen ten opzichte van een normale jacuzzi en dit gaat echter niet ten koste van de prijs. Het is daarom tegenwoordig al snel mogelijk om zelf een jacuzzi in bezit te hebben, zonder een grote betaling te moeten ondergaan. Hieronder staat waarom een opblaas jacuzzi beter is dan een jacuzzi.

Er is een groot prijsverschil

Om mee te beginnen noem ik gelijk het belangrijkste argument. Dat is dat er een enorm prijsverschil bestaat tussen de twee. De prijs van een jacuzzi is afhankelijk van de maat en vorm van de jacuzzi die je wilt nemen. Een standaard jacuzzi voor ongeveer 4 tot 6 mensen kost je al gauw een stuk of €2000,-. Zoveel geld valt helaas niet even snel bij elkaar te rapen. Een 6 persoons jacuzzi die opblaasbaar is kost je daarentegen maar vanaf de €500. Zo een groot prijsverschil is iets wat zeker overwogen moet worden in het denkproces voorafgaand aan de aankoop.

Een opblaas jacuzzi is makkelijker

Maar naast het grote verschil in prijs is het opblaasbare bubbelbad op bepaalde gebieden zelf beter dan een normale. Een normale jacuzzi is ongelooflijk aangenaam, maar het heeft wel een nadeel. Je kunt de jacuzzi alleen maar gebruiken op de plek waar je deze in eerste instantie neer hebt gezet. Je moet vooraf goed nadenken waar je de jacuzzi plaatst, anders kun je daar in de toekomst spijt van krijgen. Een jacuzzi opblaasbaar is totaal niet bekend met dit probleem. Deze kun je vrij rondbewegen en neerzetten waar jij dat maar wilt. Dit bied je grote comfort. Zo hoef je voordat je de aankoop maakt dus ook niet in de stress te schieten over waar je de jacuzzi neer wilt zetten. Ga je voor het ultieme gemak? Ga dan voor een opblaasbare jacuzzi van het merk Intex.

Minder onderhoud voor een opblaas jacuzzi

Nog een laatste voordeel van de opblaasbare jacuzzi ten opzichte van een normale jacuzzi is dat een normale redelijk vaak onderhouden moet worden. Vooral als deze ergens in de buitenlucht staat is dat hard nodig. Door bladeren en andere natuurlijke voorwerpen die uit de lucht vallen kunnen de jacuzzi vervuild raken, wat zorgt voor meer schoonmaakwerk.

Al met al is een opblaasbare jacuzzi een stuk voordeliger en makkelijker te gebruiken dan een gewone jacuzzi. Dan is het het misschien waard om te overwegen een jacuzzi die opblaasbaar is te kopen.

Foto: Andrew Keymaster/Unsplash