Waarom is Groningen een goede studentenstad?

GRONINGEN – Groningen: bekend om haar gemoedelijke atmosfeer, de Martinitoren, de Vismarkt en de thuisbasis van duizenden studenten. Groningen is de ‘jongste stad’ van Nederland met een gemiddelde leeftijd van 36 jaar. Een kwart van alle inwoners is student, en dat tekent de stad op een positieve manier. Met de vele studenten die ‘Grunn’ (Groningen) telt, zijn er gelukkig genoeg mogelijkheden qua woonruimte. Er zijn veel studentencomplexen te vinden die tegen relatief lage kosten kamers en studio’s verhuren. Er wonen in totaal ongeveer 190.000 inwoners in Groningen en dat maakt dat de stad aanvoelt als een groot dorp.

De gezellige sfeer in de stad is overal te proeven. De stad barst van de koffietentjes, gezellige eetcafés, restaurants en bars. Ook staat Groningen bekend om haar bruisende nachtleven. De meeste kroegen zijn tot in de late uurtje geopend. Groningen sleepte twee keer de prijs voor ‘Leukste Winkelstraat van Nederland’ binnen. Zowel de Zwanestraat als de Folkingestraat wonnen deze prijs.

Denk jij erover om te gaan studeren in Groningen? Een aantal voorbeelden van hogescholen in Groningen zijn: de Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden – University of Applied Sciences, EuroCollege Hogeschool en SPO Groningen. SPO Groningen richt zich specifiek op pedagogische opleidingen die te volgen zijn op (post) hbo-niveau. Je kunt doorstromen naar de master Onderwijskunde of Pedagogiek. Mocht je een universitaire opleiding willen volgen, dan kun je je inschrijven aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Deze instelling telde in 2020 meer dan 36.000 studenten waarvan er meer dan 8.000 uit andere landen kwamen.

Groningen barst ook van de studentenverenigingen. ‘Navigators Studentenvereniging Groningen’ is met 500 leden één van de grootste Christelijke studentenverenigingen van Nederland. ‘Albertus Magnus’ is de oudste van Groningen, opgericht op 14 december 1896. Gelukkig zijn er in Groningen ook genoeg plekken waar je als student aan de slag kunt om je studentenleven te kunnen bekostigen. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken in één van de vele winkels, koffietentjes, restaurants of kroegen. Ook kent het lokale bedrijfsleven kansen voor ambitieuze scholieren of studenten die graag wat extra willen bijverdienen naast hun opleiding.

Waarom kiezen voor een studentenstad? Als je ervoor kiest om in Groningen te gaan studeren ben je verzekerd van een onvergetelijke studententijd. Je deelt je lusten en lasten met je medestudenten en er is altijd wat te doen in het bruisende Groningen. De opleidingsmogelijkheden zijn groter dan in andere steden en daarnaast is er het uitgebreide aanbod in de uitgaansgelegenheden.

Gebruikmaken van het Groningse Openbaar Vervoer wordt toegankelijk gemaakt dankzij je ov-studentenkaart. Er is veel treinverkeer vanwege de vele studenten die woonachtig zijn in de stad. De organisatie ‘Qbuzz’ verzorgt het busvervoer voor Groningen en omstreken. Arriva neemt de ritten van Groningen naar Friesland en Drenthe voor haar rekening. Zowel de bussen van Qbuzz als die van Arriva vertrekken normaal gesproken van het centrale hoofdstation. Dit station is gelegen aan de rand van het stadscentrum van Groningen.

Kortom: Groningen kun je omschrijven als jong, divers, levendig, kleurrijk en dynamisch. De stad heeft een vrolijk karakter vanwege de jeugdige inwoners. Ben jij benieuwd hoe het is om in Groningen te gaan studeren? Ga er eens een dagje op uit om te kijken hoe de stad aanvoelt, misschien ben je direct verkocht. En wil je meer weten over Groningen als studentenstad of over het studentenleven, kijk dan ook eens op Studiegids.nl. We wensen je ontzettend veel succes tijdens je studentenperiode!

