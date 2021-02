Waarom jouw volgende iPhone net zo goed refurbished kan zijn

GRONINGEN – Is jouw (oude) iPhone aan vervanging toe, maar weet je nog niet welk exemplaar je ter vervanging wilt kopen? Of je nou voor een iPhone 7, een iPhone X of een iPhone 11 Pro gaat, de meeste modellen zijn ook refurbished te koop. In dit artikel lees je de voordelen van een refurbished apparaat ten opzichte van een tweedehands of zelfs een nieuwe telefoon.

Wat is een refurbished iPhone?

Een refurbished iPhone is een gereviseerd apparaat. Dit betekent dat het (meestal) om een gebruikt apparaat gaat dat helemaal terug is gebracht naar zijn nieuwstaat. Zowel van binnen als van buiten is het apparaat schoongemaakt, waardoor de kwaliteit net zo goed is als een iPhone die je nieuw in de winkel koopt. Een slecht werkende accu is vervangen voor een nieuwe, een kapot scherm is gerepareerd en de telefoon is in zijn geheel terug naar de fabrieksinstellingen gezet.

Refurbished vs. tweedehands

Gereviseerd wordt soms ten onrechte verward met tweedehands. Hoewel het klopt dat beide apparaten eerder zijn gebruikt, is een refurbished model helemaal teruggebracht naar de nieuwstaat. Dit wordt doorgaans door experts gedaan, waardoor je er vanuit kunt gaan dat een refurbished mobiel compleet in nieuwstaat is. Bij een tweedehands iPhone is dit niet het geval en ontvang je altijd een telefoon die in gebruikte staat is. En dit is niet het enige voordeel van een refurbished telefoon.

Geld besparen

Een refurbished telefoon lijkt aanvankelijk een stuk duurder dan een gebruikt apparaat, maar hier krijg je dan ook een iPhone in nieuwstaat voor terug. Je kunt er vanuit gaan dat een gereviseerd apparaat jarenlang meegaat, wat op den duur dus een hoop geld bespaart. Vergelijk je bijvoorbeeld een refurbished iPhone 8 met een nieuwe telefoon uit de winkel, dan is het prijsverschil al helemaal duidelijk: met de aankoop van een refurbished model kan tot wel meer dan honderd euro worden bespaard.

Duurzame keuze

Daarnaast is een gereviseerd apparaat goed voor het milieu. De productie van nieuwe elektronische apparaten is namelijk niet bepaald duurzaam. En hoewel je zou denken dat tweedehands dan de beste optie is, is een refurbished apparaat op langere termijn nóg een stukje beter. Want doordat een refurbished telefoon naar de nieuwstaat is teruggebracht, kun je er nog jarenlang mee door. Zo hoef je dus minder snel weer een nieuwe telefoon te kopen en belanden uiteindelijk minder apparaten in de prullenbak.

Recht op garantie

Het laatste belangrijke voordeel van refurbished is het recht op garantie. Waar je bij een tweedehands aankoop uit moet gaan van de eerlijkheid van de verkoper, worden gereviseerde telefoons gewoon door professionele winkels aangeboden zoals Forza Refurbished. Hiermee heb je -net zoals bij de aankoop van een nieuwe iPhone- recht op de wettelijke garantie van elektronische apparaten. Mocht er onverhoopt toch iets niet goed werken aan je mobiel, dan stuur je hem gewoon terug naar de winkel of webshop ter reparatie.

Foto: JESHOOTS-com/Pixabay