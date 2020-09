Wachtlijsten bij cliëntondersteuning, SP vraagt om meer mankracht

De SP vraagt om meer mankracht bij cliëntondersteuningsorganisatie MEE. Al tijden blijken hiervoor wachtlijsten te bestaan. Hierdoor krijgen mensen die hulp en zorg nodig hebben niet de juiste ondersteuning. De partij vindt het nodig dat cliënten vanaf begin af aan goede ondersteuning kunnen krijgen.

Dit om problemen bij mensen die zorg nodig hebben te voorkomen, maar ook latere juridische procedures vanwege niet adequaat of onvoldoende zorg voor te zijn. Door de wachtlijsten is dat nu vaak niet het geval. Eerder kaartte de Ombudsman van de gemeente Groningen dit probleem ook al aan.

SP-raadslid Wim Koks:

"Met name bij de zogenaamde keukentafelgesprekken is de hulp van MEE van groot belang. Bij dit keukentafelgesprek beslist de gemeente over hoeveel zorg er voor iemand moet worden ingekocht. Geen of onvoldoende ondersteuning bij een cliënt leidt vaak tot een onvoldoende inkoop van zorg door de gemeente en dat zorgt meestal voor problemen."

De gemeente Groningen geeft aan dat maar 35% van de mensen die zorg nodig hebben, cliëntondersteuning aanvraagt bij de keukentafelgesprekken en wijt dat aan te weinig bekendheid. Echter gaf de ombudsman onlangs aan dat wachtlijsten ook een grote rol spelen bij het gebrek aan ondersteuning.

Cliëntondersteuning bij MEE bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden. “Ondersteuning die hard nodig is om mensen met een hulp- op zorgvraag op te adviseren en op weg te helpen. Dit is met name het geval bij kwetsbare ouderen, gehandicapten of anderen die minder goed voor zichzelf op kunnen komen.”, aldus Koks.

Op woensdag 23 september om 17.45 aan de Radesingel vindt er een debat over jeugdhulp plaats. Daar zal de SP dit aankaarten.

Foto: SP Groningen