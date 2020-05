Wadapatja is Beste Groninger Boek 2020

GRONINGEN – Martin Hillenga heeft met Wadapatja de prijs voor Het Beste Groninger Boek 2020 gewonnen in de categorie non-fictie.

Dat maakt organisator Noordwoord: Literair Groningen bekend. In het boek verzamelde Hillenga 101 Groninger tradities, gebruiken en (eigen)aardigheden. Van aardbevingen tot aardappels, knipselbonen tot krentjebrij, van Groninger dracht tot de academische toga en van blaarkop tot het babyhokje. Bekijk in de onderstaande video hoe Hillenga reageert op zijn winst en de prijs in ontvangst neemt.

Video

Foto: WBOOKS