Wat betekenen de corona maatregelen voor onze cliënten en onze dienstverlening

Onze dienstverlening bieden we nog steeds coronaproof aan.

Onze cliëntondersteuners werken zoveel mogelijk vanuit huis;

Het contact en de ondersteuning passen ze aan aan jouw behoeften en mogelijkheden;

Contact en ondersteuning gaat via beeldbellen, (regelmatiger) telefonisch contact, e-mail contact, via WhatsApp of elkaar ontmoeten.

Als jullie elkaar ontmoeten, vragen ze vooraf altijd naar je gezondheid (en van eventuele huisgenoten). Ze houden zich aan de maatregelen dus schudden jullie geen handen en houden jullie 1,5 meter afstand. Een afspraak kan ook buiten zijn door bijvoorbeeld samen te gaan wandelen of fietsen.

Eventueel kan de afspraak ook bij MEE op kantoor. In ons gebouw geldt een mondkapjesplicht.

Ervaar je stress door of over corona?

De coronacrisis duurt al een lange tijd, al sinds maart van dit jaar, en misschien voel je hierdoor extra spanning, eenzaamheid, heb je angst of een somber gevoel. Onze cliëntondersteuners kunnen je helpen met passende tips tijdens deze lockdown.

Denk aan een dagritme en (nieuwe) gewoontes in je dag aanbrengen;

meer bewegen op een manier die bij jou past;

tips over slaapritme (vasthouden aan dag- en nachtritme);

tips voor het onderhouden van sociale contacten;

afwisselen van inspanning en ontspanning.

als je zorgen hebt over werk en geld, dan kun je dat ook met hen bespreken.

Korte wachttijden

De coronamaatregelen laten onze cliëntondersteuners anders (efficiënter) werken, waardoor ze minder reistijd hebben en dus meer cliënten kunnen ondersteunen. Hierdoor hebben we op dit moment korte wachttijden.

Cliëntondersteuning

Heb je behoefte aan cliëntondersteuning, neem dan contact op met ons Aanmeldpunt:

T 06 316 700 21

E aanmeldpunt@meegroningen.nl

Of vul het contactformulier hieronder in, we nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.