Wat gebeurde er in 2020?

Samenwerken

We zijn trots op hoe we in stad en regio samenwerken en dat zagen ze ook elders in het land. Want we werden genomineerd voor de Spitsbreker van het jaar-award van radiozender BNR en kregen zelfs de meeste publieksstemmen. En ook internationaal was er aandacht voor onze aanpak, zo mochten we spreken op de het Polis Conference, een Europese conferentie over innovatieve mobiliteit in steden en regio’s. We willen alle bedrijven, onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en inwoners waarmee we dit jaar weer op weg waren naar een duurzaam bereikbaar Groningen bedanken. Samen slim onderweg naar 2021!