Watersport Meerstad opent nieuwe showroom

GRONINGEN – Watersport Meerstad heeft 1 augustus haar showroom geopend aan Kattegat 50P op bedrijventerrein Zuid-Oost. “We zijn erg blij met onze nieuwe showroom op deze mooie plek”, zegt eigenaar Rody van ‘t Hoog.

Samen met zijn partner Muriel Fronenbroek wil Rody met Watersport Meerstad zoveel mogelijk mensen het water op krijgen. Vanuit zijn passie voor suppen (stand-up paddling) startte hij daarom twee jaar geleden zijn webshop. Met de nieuwe showroom kunnen de jonge ondernemers nu ook mensen ontvangen.

Advies op maat

Suppen is al jaren de snelst groeiende watersport en inmiddels zijn er ook vele sup board aanbieders. Echte speciaalzaken, zoals Watersport Meerstad, zijn er echter weinig. Er zijn grotere ketens die ook sup boards verkopen, maar daar bestaat vaak niet de mogelijkheid om een uitgebreid advies op maat te krijgen.

Met Watersport Meerstad richt Van ‘t Hoog zich vooral op de beginnende suppers. Met meer dan 80 sup boards in het assortiment is de keuze bij Watersport Meerstad enorm. Van ‘t Hoog en Fronenbroek hebben zich als doel gesteld om klanten zo goed mogelijk te helpen in hun zoektocht naar een sup board dat perfect bij ze past.

Persoonlijk contact

Tot nu toe werden klanten van Watersport Meerstad telefonisch en via e-mail voorzien van advies, maar nu bestaat er dus ook de mogelijkheid om op afspraak langs te komen in de nieuwe showroom om sup boards te bekijken en om een advies op maat te krijgen. “Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact, omdat het onze overtuiging is, dat we op die manier het beste kunnen helpen”, zegt Van ‘t Hoog.

Foto: Watersport Meerstad