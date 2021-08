Watertoren West in Groningen wordt mogelijk hotel

GRONINGEN – Watertoren West in Groningen wordt waarschijnlijk omgebouwd tot een boetiekhotel. Dat meldt RTV Noord.

Hoewel het nog niet zeker is, zijn er plannen om de monumentale gebouw om te vormen tot een klein hotel. Dat vertelt Rob Dolfing, mede-eigenaar van vastgoedonderneming Calculus Groep, die de toren sinds 2018 in bezit heeft. De watertoren staat op de hoek van de Herman Colleniusstraat en de Doctor C. Hofstede de Grootkade en is een icoon van de stad.

Hotel en ontmoetingsplek

Het plan was eerst om een restaurant in de watertoren te vestigen, maar dat stuitte op weerstand van omwonenden. Daarom worden er nu twaalf appartementen in de toren gerealiseerd. Maar deze kamers kunnen volgens Dolfing prima als hotelkamers functioneren. Daarnaast zal een etage worden ingericht als ontmoetingsplek voor buurtbewoners voor een hapje en een drankje.

