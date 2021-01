'We schitteren in Groningen ook op het gebied van onze mobiliteit teveel in stilte'

Voor heel Groningen was 2020 een bijzonder jaar en dat was voor Wilko Huyink en Groningen Bereikbaar niet anders. "Tot eind februari waren we ontzettend druk met de voorbereidingen van de grote treinstremming in mei. Toen kwam corona. Alle plannen en acties konden in de prullenbak. Uiteindelijk had niemand door dat veel treinen in mei wekenlang niet hebben gereden." De knop ging in de eerste lockdown dus om bij Groningen Bereikbaar. 'Captains' (directeuren van partnerbedrijven en -organisaties) schakelden half april in bij het eerste online Captains Breakfast. "We dachten allemaal dat we een paar weekjes last zouden hebben van corona. Maar toch kregen we de opdracht om al het goede van corona vast te kunnen houden. Want het was inderdaad rustig op de weg, doordat iedereen thuiswerkte."

Slim spreiden en thuiswerken Corona is langer onder ons, dan ons lief is. "We zijn nog steeds druk met diezelfde opdracht," zegt Huyink. "En wat is er al veel gebeurd. De gedragsverandering waar we jaren aan werkten, gebeurde nu zomaar. Al jaren hadden we als slimme reistip om en werk- en reistijd te spreiden en meer thuis te werken. Die zijn nu met stip binnengekomen op één en twee. We hadden begin dit jaar nooit kunnen bedenken dat er nu zoveel zorg en onderwijs op afstand zou worden georganiseerd. Ikzelf werk sinds maart vrijwel volledig thuis." Bij het tweede Captains Breakfast in mei schakelden meer dan vijftig partners in. Huyink: "Inmiddels hebben we ambassadeurs en zogeheten Wegwijzers: bedrijven en organisaties die anders werken en reizen en die verwachten dit na corona ook structureel vol te houden. We hebben het Gronings rooster, waarbij het onderwijs en werkgevers spreiden in reistijd, zodat ook in het openbaar vervoer zo optimaal mogelijk wordt gespreid."

In de loop van 2021 zal het weer drukker worden Huyink verwacht dat 2021 voor Groningen Bereikbaar een overgangsjaar wordt. Er zijn op dit moment weinig files omdat ook het verkeer op de weg veel meer is verspreid. "Laten we hopen dat het virus in de loop van het jaar een minder grote rol speelt. Het zal dan drukker worden op de weg. We moeten als bereikbaarheidsorganisatie zorgen dat we weer volop aandacht hebben voor de basis van onze opdracht: de stad bereikbaar houden. De hinder-urgentie speelt dan wel weer. Zeker omdat er in mei weer een grote spoorstremming is en ook omdat er gedurende het jaar weer stremmingen van de zuidelijke ringweg zullen zijn. Het wordt dan weer zaak om te 'checken voor vertrek'. En we bereiden ons in 2021 voor op nieuwe werkzaamheden, evenementen en wellicht ook meer drukte op de weg in het jaar daarop."

Corona als gamechanger Volgens Huyink is corona ook de gamechanger die een positieve invloed heeft op duurzaamheid, het terugdringen van CO2-uitstoot. "We moeten zorgen dat de tijdelijke gedragsverandering straks voor een deel ook structureel blijft. Thuiswerken is duurzamer dan met een leaseauto naar je werk gaan. En als je wel naar je kantoor gaat, stap dan in het OV of op de fiets. Dat is niet alleen beter voor je CO2-uitstoot, maar het is ook goedkoper en beter voor je vitaliteit. Duurzaamheid wordt voor veel bedrijven en organisaties steeds belangrijker. En: het loont ook financieel."

Mobiliteit in 2025 In 2025 is de zuidelijke ringweg af en heeft Groningen ook een nieuw Hoofdstation. Is er dan nog wel ruimte voor een organisatie als Groningen Bereikbaar? "De stad is in 2025 niet af," zegt Huyink. "Er komt altijd wel weer een nieuw infrastructureel project. Er zal ook altijd behoefte blijven aan ontwikkeling op gebied van slimme mobiliteit. Wie had een jaar geleden durven zeggen dat we nu massaal gebruikmaken van deelscooters? Mobiliteit blijft enorm in beweging. En er zijn dus ook na de zuidelijke ringweg nog uitdagingen." "Ikzelf vind het vooral heel mooi dat we niet meer vanuit een negatieve aanleiding samenwerken met onderwijs, de overheid en het openbaar vervoer als het gaat om een negatieve aanleiding. We praten niet alleen over hinder, maar mobiliteit en duurzaamheid vormen een nieuwe insteek. Samen kunnen we in 2025 de vraagstukken van de toekomst oppakken. En nee: Groningen Bereikbaar is dan geen hinderclubje meer…"

'We schitteren teveel in stilte' Uiteindelijk vindt Huyink dat er in Groningen veel goed gaat. "Half september 2020 was het landelijk nieuws dat de partijen zich in Amsterdam op eenzelfde manier hadden verenigd. De vlag ging uit. Het nieuws werd van de daken geschreeuwd. Maar ze belden Groningen Bereikbaar op om te vragen hoe we het hier hebben geregeld. Natuurlijk kijken wij ook naar andere organisaties, maar inmiddels brengen we meer dan dat we van andere partijen halen. En dat mogen we ons echt wel realiseren. Groningen is een schoolvoorbeeld voor de rest van Nederland." Wat dat betreft was het binnenhalen van de meeste publieksstemmen in de verkiezing 'Spitsbrekers van het jaar' een mooie erkenning voor Groningen Bereikbaar. Huyink: "Om met de woorden van wethouder Philip Broeksma te spreken: 'Je wil ook de publieksprijs winnen. We doen dit niet voor de jury, maar voor de weggebruikers.' Los daarvan is het goed om een compliment te krijgen. Je bent voortdurend bezig met het voorkomen van hinder. Maar de weggebruiker weet niet wat er allemaal is bedacht om iedereen te kunnen informeren over een stremming en te zorgen dat het verkeer niet de hele tijd vaststaat."