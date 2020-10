Op donderdag 22 oktober van 14.00 tot 15.00 uur organiseert Groningen Bereikbaar de webinar 'Flexibel werken en reizen in 2021'. Onder leiding van Martijn Elting nemen we je in deze interactieve sessie mee in maatregelen en praktische tips en tools om in jouw organisatie in te zetten op flexibel werken in reizen. In tijden van corona, maar ook daarna!