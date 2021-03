Week van het Geld 2021 – proeven aan Smart met Geld

GRONINGEN – Er is voor V(S)O en MBO een Geldlessenproeverij, waarin diverse organisaties, waaronder ook MEE Groningen een online proefles aanbieden over omgaan met geld. Met de Geldlessenproeverij kun je op een laagdrempelige manier kennismaken met verschillende lesprogramma’s. De proeflessen zijn in de vorm van een video, die je direct kunt inzetten in de klas. Ook na de Week van het geld blijven de proeflessen beschikbaar!

Proefles Smart met Geld

Onze proefles ‘Grip op je uitgaven’ geeft je een voorproefje van onze interactieve training Smart met Geld. Het doel van deze training is om leerlingen in het praktijkonderwijs, VSO, VMBO-basis en MBO niveau 1 inzicht te geven in de waarde van geld en de relatie tussen inkomsten en uitgaven. Het filmpje met de proefles duurt ongeveer 12 minuten. Met de bijbehorende instructies kun je daar een les van 50 minuten van maken, die je op elk moment met je leerlingen kunt doen.

Over Smart met Geld

De training Smart met Geld is onderdeel van het programma Smart met Geld. Dit programma richt zich op het vergroten van bewustwording en financiële weerbaarheid van kwetsbare jongeren van 15 tot 18 jaar. Het bestaat uit verschillende onderdelen, die samen een integrale aanpak vormen: een training voor leerlingen, gastlessen, themabijeenkomsten voor ouders en een e-learning.

Een trainer van MEE leidt docenten via het train-de-trainer-principe op om leerlingen inzicht te geven in de waarde van geld en bewust om te gaan met geld. De training is praktijkgericht, met als resultaat: jongeren leren verstandige financiële keuzes te maken, wat bijdraagt aan een financieel zorgeloze toekomst.

Foto: MEE Groningen