De theaterzaal van het Kielzog is aangepast aan de coronamaatregelen.

Wie straks de theaterzaal van het Kielzog in Hoogezand bezoekt, waant zich (misschien wel) in Parijs. Kielzog heeft de noodzakelijke aanpassing aan de anderhalvemetersamenleving aangegrepen om zijn theaterzaal een Moulin Rouge-achtige uitstraling te geven. Art deco-accenten, loges, tafeltjes, lampjes en een oplopende vloer geven de Hoogezandster theaterzaal de allure van het Parijse cabarettheater.

Foto: Kielzog