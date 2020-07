Werkt Groningen graag thuis en zorgt werkgever voor juiste middelen?

Ook vroegen we of de werkgever de juiste middelen biedt om efficiënt en veilig thuiswerken mogelijk te maken. Driekwart van de werknemers geeft aan dat de werkgever zorgt voor technische ondersteuning zoals laptops, telefoons of schermen. Desondanks vindt 12% van deze werknemers dat de werkgever meer of betere ondersteuning kan bieden. Andere faciliteiten die werkgevers bieden, zijn levering van werkcomfort (bureaus, stoelen, etc.), duidelijke werkkaders en informatieverstrekking over veilig virtueel werken. Van de respondenten zegt 6% niet te weten welke faciliteiten de werkgever aanbiedt.

Positief over gedeeltelijk thuiswerken

Over het algemeen is men positief over thuiswerken, maar dan het liefst afgewisseld met werken op de werklocatie. 66% wil graag gedeeltelijk thuis blijven werken, 11% zou altijd wel thuis willen werken en 10% werkt liever helemaal weer op kantoor. Respondenten konden ook een eigen antwoord geven bij de vraag wat hun mening is over thuiswerken. Sommigen geven aan dat ze thuiswerken ‘verschrikkelijk’ of ‘waardeloos’ vinden. Iemand hoopt juist op ‘acceptatie van rare werktijden’. Een antwoord wat vaker terugkomt is de optie om 80% van de tijd thuis te werken en 20% op kantoor.