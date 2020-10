Werkzaamheden aan de N860 in de herfstvakantie

In de herfstvakantie wordt gewerkt aan de provinciale weg N860 bij Waterhuizen en Westerbroek. Van maandag 12 tot vrijdag 16 oktober is de N860 (Rijksweg West) afgesloten voor verkeer richting Groningen. Het gaat om het gedeelte tussen de Borgweg en de rotonde bij Waterhuizen. Op woensdag 14 en donderdag 15 oktober is de spoorwegovergang in Waterhuizen (Doctor E.H. Ebelsweg) afgesloten voor autoverkeer.