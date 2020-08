Werkzaamheden aan de ringweg Groningen dit weekend

Zaterdagavond om 22.00 uur gaat de oostelijke ringweg in de richting noord naar zuid weer open. Drie uur later om 01.00 uur op zondagochtend gaat de andere richting, van zuid naar noord, ook weer open. Zaterdagavond om 22.00 uur gaat de tweede rijstrook van de zuidelijke ringweg ook dicht. Dan is Ring Zuid tussen het Julianaplein en de Europaweg in de richting van Hoogezand afgesloten. Dit duurt in ieder geval tot en met zondagochtend.