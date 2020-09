Werkzaamheden aan de Stationsweg

Tijdens de werkzaamheden is het Hoofdstation en de halte Hereplein niet bereikbaar voor bussen. De tijdelijke halte voor het Hoofdstation is voor alle lijnen de oude P+R Zaanstraat, aan de achterzijde van het station. Houd bij overstap op trein, rekening met extra looptijd. Kijk voor meer informatie over de bussen op de website van Qbuzz.