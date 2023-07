Werkzaamheden aan Ring Zuid én Oost. Waarom tegelijk?

Op Ring Oost wordt ondertussen het asfalt vervangen. Kan dat niet wachten tot 2025? Het antwoord is nee. In de oostelijke ringweg ligt geluidsreducerend asfalt. Dit type asfalt heeft een levensduur van 8 jaar en moet vóór 2025 vervangen zijn. De zomer van 2024 is geen optie, vanwege grootschalige afsluitingen die dan nodig zijn om Ring Zuid af te bouwen.

Komend najaar wordt het asfalt op Ring Noord vervangen omdat deze dezelfde levensduur heeft als het asfalt op Ring Oost. In de winter is asfalt vervangen lastig vanwege het weer. Dus bleef alleen deze zomer over om dit te doen. Na afronding van de werkzaamheden ligt er weer een goede weg om het verkeer op te vangen bij omleidingen door de werkzaamheden van Aanpak Ring Zuid. Daarom is het werk aan Ring Oost deze zomer gepland. Ideaal? Nee. Maar toch de beste optie.