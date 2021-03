Werkzaamheden aan weg en spoor bij Europapark in april en mei

Ter voorbereiding op het inrijden van het spoordek, moet de Verlengde Lodewijkstraat voor een deel worden afgesloten. Van vrijdag 2 april t/m zondag 23 mei is de Verlengde Lodewijkstraat afgesloten voor autoverkeer tussen de Esperantostraat en de Verlengde Meeuwerderweg. Vanaf maandag 19 april t/m zondag 23 mei is de Verlengde Lodewijkstraat ook dicht voor fietsers en voetgangers.

Fietsers en voetgangers kunnen passeren, met uitzondering van twee weekenden: van vrijdag 9 april tot maandag 12 april en van vrijdag 30 april tot maandag 3 mei. In die weekenden is de Helperzoom voor alle verkeer afgesloten.

De Helperzoom moet ook worden afgesloten. Van woensdag 7 april t/m zondag 23 mei is de Helperzoom in beide richtingen afgesloten voor autoverkeer ter hoogte van de zuidelijke ringweg.

Binnenkort meer informatie

Via onze website, social media en de nieuwsbrief communiceren we binnenkort uitgebreider over bovenstaande werkzaamheden. Dan informeren we ook over de verkeershinder en omleidingsroutes. Houd onze kanalen in de gaten voor de meest actuele informatie.