Werkzaamheden bij Vrijheidsplein

Omleidingen

Verkeer wordt vanaf de westelijke ringweg omgeleid via het Hoendiep en de Johan van Zwedenlaan. Vanaf Laan Corpus Den Hoorn kan verkeer bij Groningen Zuid de A28 op en vanuit daar de N7 op richting Drachten. Fietsers en voetgangers kunnen het Stadspark bereiken via de Concourslaan of de tunnel bij het Piccardthof.