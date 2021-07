Werkzaamheden faunaduiker A28 bij Haren

P+R Haren

Vanwege het afsluiten van vooral de afrit Haren, is de P+R Haren moeilijker bereikbaar. Het advies is om in deze weekenden een andere P+R te kiezen, zoals P+R Meerstad of P+R Hoogkerk. Het afsluiten van de afrit en toerit hebben ook invloed op de routes van de bussen die via de P+R Haren rijden. Houdt de website van Qbuzz in de gaten voor informatie over de dienstregeling en omleidingen van de bussen op qbuzz.nl/gd.