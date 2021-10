Wethouder Bloemhoff opent IKC Borgman Oosterpark

GRONINGEN – Met het uiteenspatten van twee enorme confettiballonnen verklaarde wethouder Carine Bloemhoff het splinternieuwe Integraal Kindcentrum (IKC) Borgman Oosterpark officieel voor geopend.

De balonnen stonden symbool voor het samengaan van Borgmanschool Vinkenstraat, de Siebe Jan Boumaschool en kinderopvang SKSG Pierewiet tot één nieuwe, multiculturele leerplek waar iedereen welkom is. Het gebouw is in augustus in gebruik genomen als een plek waar kinderen de ruimte krijgen om zichzelf en hun talenten te ontdekken.

Een groep schoolkinderen leidde de gasten rond. Niet langs traditionele klaslokalen, maar over de grote, open leerpleinen waar verschillende klassen aan het leren zijn. Met relaxnissen, een kunstatelier en een enorme podiumtrap kunnen kinderen zelf kiezen hoe ze het liefste werken. Wethouder Carine Bloemhoff was onder de indruk: “Het IKC Borgman Oosterpark is een icoon voor de Oosterparkwijk. Door de open indeling ontstaat er een compleet nieuw schoolconcept. De kinderen krijgen hier gelijke kansen en daarmee staat het IKC symbool voor hoe we in Groningen segregatie in het onderwijs tegen willen gaan.”

Spelen en leren onder één dak

In IKC Borgman Oosterpark kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar spelen en leren onder één dak. SKSG biedt hier peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang en Openbaar Onderwijs Groningen verzorgt het lesaanbod. De professionals van SKSG en Openbaar Onderwijs Groningen vormen één team en werken vanuit één kijk op de ontwikkeling van het kind.

Leren doe je binnen én buiten!

Kinderen krijgen een lesaanbod dat aansluit bij hun persoonlijke ontwikkeling. Er zijn geen vaste lokalen met klassen maar units: 0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-9 jaar en 9-13 jaar. In het gebouw zijn lichte leerpleinen en ateliers. Zo is er een atelier voor beeldende kunst en theater. Door de ligging van het IKC, midden in het groen van de Oosterparkwijk, is er ook veel ruimte om buiten te leren en te spelen. Frisse lucht is gezond en buiten leren is goed voor de ontwikkeling.

Foto: Henk Tammens