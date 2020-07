Wethouder Broeksma roept werkgevers op om anders reizen en werken vast te houden

De afgelopen maanden werkten we massaal thuis. Nu meer mensen weer terug naar het werk kunnen, is dit het moment om te kijken wat we hebben geleerd van deze nieuwe manier van werken en welke positieve ontwikkelingen we daarvan vast kunnen houden. Wethouder Philip Broeksma, tevens voorzitter van de Stuurgroep Groningen Bereikbaar, roept werkgevers daarom op om werken en reizen voor nu én in de toekomst anders te blijven organiseren.