What’s happening? Festivalseizoen 2021

Wie snakt er ook naar een lauw festivalpilsje!? Vera en Spot hebben ondertussen een aantal pilot evenementen achter de rug. (Inclusief koud tapbier). Tijdens de show van Skroetbalg, Litter en Price in Vera en De Wolff in de Oosterpoort werd wel duidelijk hoe groot die knaldrang werkelijk is. Maar hoe zit dat nu met de rest van de zomer? We hebben een aantal festivals voor je op een rijtje gezet die er naar streven om in aangepaste vorm door te gaan!

Terug naar het begin – juni

Terug naar het begin gaat dit jaar onder de noemer ‘Boek een ontdekkingstocht’ culturele dagreizen aanbieden. Routes vol kunst, cultuur en natuur. Het programma is al grotendeels bekend. Je kunt coronaveilig op pad in de weekenden van 12 + 13 juni, 19 + 20 juni en 26 + 27 juni. Op vrijdag 7 mei start de kaartverkoop.

FestiValderAa – juli

FestiValderAa zou dit jaar haar 10e editie vieren. Vanwege de coronacrisis wordt het een meer ingetogen en bescheiden versie. Daarom FestiValderAa 9.5 editie. Met theatrale fiets- en wandelroutes, losse theatervoorstellingen en muziek in tijdsblokken. Helemaal coronaproof naar een intiem festival op 2, 3 en 4 juli. Op 4 juni start de kaartverkoop.

Festival Hongerige Wolf – juli

Festival Hongerige Wolf wil in 2021 graag haar 10e editie vieren. Ze zijn aan het voorbereiden op een festival in dagdelen, maar vindt de mening van het publiek daarin ook erg belangrijk. Hier kan je aangeven of je het ziet zitten om enkel een dagdeel de Festival Hongerige Wolf sfeer te proeven. Het festival vindt plaats op 9, 10 en 11 juli.

Grasnapolsky zomereditie – juli

Grasnapolsky was vorig jaar het laatste festival waar we van konden genieten. Dit jaar heeft de organisatie er voor gekozen om er een zomereditie van te maken. Met een heuse Grasnapolsky camping rondom De Toekomst. Verwacht kleinschalige programma’s en intieme optredens. Volledig in het detailgeliefde Grasnapolsky-jasje gestoken. Zomereditie Grasnapolsky vindt plaats op 30 juli t/m 1 augustus.

Noorderzon – augustus

Noorderzon had het al aangekondigd: NZ gaat door! Gewoon in het Noorderplantsoen, maar ook op verschillende locaties in de binnenstad. Zo wordt er op een veilige manier een kleiner maar toch herkenbare Noorderzon gepresenteerd. Noorderzon vindt plaats op 12 t/m 22 augustus.

Alle evenementen zijn onder voorbehoud. Foto door Niels Knelis

Foto: POPgroningen