Wichelroede wandeling door binnenstad van Groningen

Het Pelgrimspad en Buistbelevingsprojecten organiseren op zondag 4 oktober in het kader van de Maand van de Geschiedenis een spannende wichelroedewandeling in Groningen. Dit is een spannende en onthullende wandeling door de historische binnenstad van Groningen. Tevens leer je om te gaan met een wichelroede.

Groningen kent veel spannende plekken en boeiende sagen. Tijdens de wichelroedewandeling maak je onder meer kennis met het krachtcentrum bij de Martinitoren, een spookhuis in de Boteringestraat, de laatste doodstraf in Groningen, Roelof de Roofridder, de sage van Bommen Berend en de naamverklaring van de Kijk in het Jatstraat.

De wandeling wordt begeleid door historicus Girbe Buist en de wichelroedeloper Johannes Zoet. Zij laten je de verborgen plekken van Groningen ontdekken en vertellen spannende achtergrondverhalen. Ook leren zij je hoe je met een wichelroede krachtplekken en aardstralen opspoort.

De wandeling duurt twee en een half uur en wordt afgesloten met een chocolade orakel. Dat is een techniek uit Nieuw Zeeland om via je chocoladevoorkeur je karakter vast te stellen. De totale kosten bedragen 15 euro (inclusief wichelroede en chocoladeorakel). De wandeling start om 13.00 bij de ingang van het Forum, Nieuwe Markt1 , Groningen.

Conform de coronarichtlijnen kunnen er maximaal 20 gezonde personen deelnemen. Je kunt je opgeven voor de wandeling via de website www.pelgrimspad.nl. Voor meer informatie kun je terecht bij contact@pelgrimspad.nl of telefonisch via 06-51085948.

Foto: Girbe Buist