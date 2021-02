Wie zijn de beste (thuis)werkgevers van 2020?

‘Zo Werkt Het’ reikt op 16 maart 2021 de award voor Beste (thuis)Werkgever van het jaar uit. De award is een ode aan het succesvolle aanpassingsvermogen van werkgevers in coronatijd. Het is dan precies één jaar geleden dat de coronacrisis in Nederland begon en thuiswerken het nieuwe normaal werd. Nooit eerder maakten zo veel mensen tegelijk kennis met thuiswerken. Het vroeg om aanpassingsvermogen van medewerkers, bedrijven en organisaties om thuiswerken zo makkelijk en comfortabel mogelijk te maken.