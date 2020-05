WijnSpijs trapt seizoen af met wandeling in Groningen

GRONINGEN – Groningen is een van de eerste steden die het WijnSpijs seizoen mag aftrappen met een WijnSpijs Wandeling op 9 augustus.

Na een periode van donkere maanden is er een lichtpuntje aan de horizon verschenen. De restaurants mogen weer open! En op welke manier kan je dit beter vieren dan met een WijnSpijs Wandeling? Groningen is een van de eerste steden die het WijnSpijs seizoen mag aftrappen. Op 9 augustus staan maar liefst zes enthousiaste restaurateurs klaar om een mooie Wijn-Spijs combinatie te serveren aan culinaire liefhebbers. Goed om te weten: We volgen altijd de richtlijnen vanuit de overheid, veiligheid staat voorop!

WijnSpijs Wandelen

Tussen 12:00 en 17:00 uur wandel je op eigen gelegenheid, met behulp van de WijnSpijs app, een persoonlijke route door de stad. Bij ieder restaurant wordt een ‘signature dish’ geserveerd, met een bijpassend glas wijn. Met je eigen gezelschap ga je langs zes restaurants en geniet je van hun wijn-spijs combinatie. Het personeel doet er alles aan, om je een onvergetelijke middag te bezorgen. Via een WijnSpijs Wandeling leer je de stad op een culinaire, (nieuwe) manier kennen.

Restaurants

Koetshuys

Land van Kokanje

Barracuda Social Club

Houdt van Eten

Moro

Boccacio

Foto: stevepb/Pixabay