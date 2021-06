Wilko Huyink: 'Check voor vertrek, zeker nu'

"We sluiten af en toe wegen af omdat het echt niet anders kan. Vergelijk het maar met een grote verbouwing thuis: dan kun je bepaalde ruimtes soms ook tijdelijk niet gebruiken. Het grootste deel van het werk rond de aanleg van Ring Zuid gebeurt naast of onder het verkeer. Maar soms moet er iets gebeuren op de weg zelf of moeten er bijvoorbeeld wegen aan elkaar worden verbonden."

Snel en veilig Natuurlijk zou het voor de bereikbaarheid het mooiste zijn als het verkeer gewoon door kan stromen. Maar dat is niet altijd de beste keuze, zegt Wilko. "Een van de redenen om wegen tóch tijdelijk af te sluiten en het verkeer om te leiden, is dat wegwerkers op die manier sneller kunnen werken en de overlast dus korter duurt.” Een andere belangrijke reden om wegen af te sluiten is veiligheid. "Niet alleen de veiligheid van de mensen die aan de weg werken, maar ook die van de weggebruikers," licht Wilko toe. "We willen risico’s op ongelukken door machines of materiaal vermijden."

Tijdsslots Groningen Bereikbaar speelt een belangrijke rol in het bereikbaar houden van de stad. Behalve Aanpak Ring Zuid lopen er in Groningen ook andere projecten, zoals Groningen Spoorzone. Groningen Bereikbaar stemt alle werkzaamheden aan de weg en het spoor op elkaar af, waaronder wegafsluitingen. Hoe werkt dat? Wilko: "We verdelen tijdsslots. Dat zijn vastgestelde periodes waarop de verschillende projecten uitgevoerd mogen worden. We zijn een soort verkeersregelaar: eerst mag die, dan de volgende, vervolgens nummer 3. Zo voorkomen we dat alles tegelijkertijd gebeurt."