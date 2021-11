Willeke en Eline uit Groningen bedenken scheurkalender voor verloofden

GRONINGEN – Weddingplanners Willeke Hoekstra en Eline de Groot uit Groningen bedachten een scheurkalender waarmee verloofden in 365 dagen af kunnen tellen naar hun bruiloft, met tips, opdrachten en inspiratie voor de grote dag.

Een jaar geleden zijn Willeke en Eline het bedrijf Thuis Trouwen gestart. Ze helpen bruidsparen met het voorbereiden en het organiseren van hun droombruiloft op thuislocaties. Hun kennis en ervaring wilden ze vertalen naar een fysiek product dat beschikbaar is voor iedereen, ook in tijden van corona.

Dat het product een scheurkalender moest worden, kwam als een spontaan idee. “Hoe tof zou het zijn om mensen iedere dag te inspireren en helpen met een organisatietip, reminder, inspiratie of mooi gedicht voor hun bruiloft?” Een scheurkalender was volgens de twee een ideaal product, aangezien de meeste bruidsparen zeker een jaar van tevoren bezig gaan met de organisatie van hun bruiloft.

Zonder uitgever

Het maken van de scheurkalender bleek een perfecte invulling voor de overgebleven tijd tijdens de pandemie. “Een lege agenda tijdens de pandemie maakte ruimte voor het uitwerken van nieuwe ideeën,” legt Willeke uit. Na een jaar van hard werken is de scheurkalender klaar. Eline: “Dat was nog een flinke operatie! Er kwamen veel facetten bij kijken, waar je voorafgaand niet bij nadenkt.”

Zo zijn we bewust niet in zee gegaan met een uitgever, hebben we iedere kalenderdag zelf ingevuld, verzorgen we zelf de distributie en zijn we gaan kijken naar eventuele investeringen. Het feit dat we alles zelf hebben gedaan maakt ons extra trots op het eindproduct. Willeke: “Uiteraard hebben we wel samengewerkt met specialisten uit onze omgeving. Zo is onze redacteur een oud klasgenoot van mij.”

Organisatietips, inspiratie en opdrachten

Met de kalender worden bruidsparen dagelijks getriggerd om met de voorbereiding van hun bruiloft aan de slag te gaan en tellen ze een jaar lang samen af naar de grote dag! De kalender is namelijk gevuld met organisatietips en reminders die op het juiste moment naar voren komen. Zo hoef je je geen zorgen meer te maken en word je herinnerd aan de to do’s die afgestreept moeten worden. Deze kan je ook allemaal vinden in de checklist die ze hebben gemaakt.

Eline: “Je kunt de scheurkalender op ieder gewenst moment starten, afhankelijk van jullie trouwdatum door te kijken naar de ‘nog … dagen’ rechts onderaan elke pagina. Zo stemmen we de informatie en inspiratie die we delen af op het proces van het desbetreffende bruidspaar.”

Verder vind je in de scheurkalender inspirerende foto’s van trouwfotografen en interessante, korte gedichtjes van Bo.schrijfsels en Elke Dag Zin. Overigens willen de dames met de scheurkalender niet alleen toewerken naar De Dag, maar ook naar een betere relatie in het algemeen.

Willeke: “Voor ons is de trouwdag de bekroning van de liefde. We geven daarom naast handige tips en inspiratie ook inzichten en opdrachten op het gebied van relaties. Met het idee om zo de liefde voor jezelf en je partner te vergroten. Kortom, een bijdrage aan de happily ever after!”

Foto: Wij gaan Trouwen