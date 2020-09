Woldring Verhuur distantieert zich van onzuivere stemming Groninger Architectuurprijs

GRONINGEN – Woldring Verhuur distantieert zich van onzuivere stemmen bij de Groninger Architectuurprijs.

Op 3 september is bekend gemaakt dat het aantal stemmen op de Woldring Locatie in de online verkiezing van de Groninger Architectuurmaand is gereduceerd. De organisatoren (Stichting DAG, Atelier Stadsbouwmeester en GRAS) hebben namelijk naar buiten gebracht dat er een groot aantal onzuivere stemmen zijn geteld die bestemd waren voor de Woldring Locatie. Woldring Verhuur steunt de organisatie in hun beslissing en neemt afstand van mogelijke clandestiene activiteiten.

Algemeen directeur André van Dalsen is geschrokken van het bericht, wat hij vanuit de media heeft moeten vernemen: ‘’Ik baal hier als een stekker van. Wij weten helemaal van niets.’’ Na de ontdekking van deze feiten is het aantal stemmen op de locatie met ruim 4.000 verminderd. Dit betekent een verschuiving van de voorlopige eerste plaats naar de tweede plek, achter Forum Groningen.

Hoewel dit als een enorme verrassing komt voor Woldring Verhuur en betrokkenen is iedereen content met de beslissing van de organisatie van deze wedstrijd. Een eerlijke winnaar komt voor hen letterlijk en figuurlijk op de eerste plaats. Opdrachtgever Woldring United BV, architecten en uitvoerders van dit project vragen eerlijke stemmers om voor 18 september hun stem uit te brengen op de website van de Groninger Archtectuurmaand en doen een oproep aan degene(n) die verantwoordelijk is/zijn voor deze onzuivere stemmen om hier direct mee op te houden.

Foto: Woldring Verhuur