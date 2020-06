Woonwinkel Goossens opent 20e filiaal in Groningen

GRONINGEN – Goossens wonen & slapen opent medio september van dit jaar haar nieuwste inspiration store in Groningen.

Hiermee komt het aantal Goossens-winkels op twintig. Momenteel wordt aan het pand de laatste hand gelegd, zodat deze inspirerende omgeving binnenkort te bezoeken is. Aan het Sontplein kunnen woonshoppers dan terecht voor een mooie collectie woon- en slaapmeubels en bijbehorende accessoires.

In deze gloednieuwe 6000m2 tellende inspiration store realiseert het bedrijf zijn allernieuwste winkelconcept. Hier wordt de complete Goossens-collectie én een uitgebreid aanbod van merken als Zuiver, Dutchbone en M line heel ruimtelijk gepresenteerd. Daarnaast krijgen klanten productinformatie snel tot zich via digitale schermen en QR-codes. Als zij vervolgens hun favoriete meubels hebben gevonden, kunnen ze deze indien gewenst zelf bestellen in de winkel. Uiteraard onder het genot van koffie met wat lekkers.

Woonshoppers met specifieke wensen kunnen gebruik maken van gratis advies van professionele experts en hebben de mogelijkheid hun meubels zelf te customizen. Pas als de klant tevreden is, is Goossens dat ook.

Bart Goossens, algemeen directeur van Goossens wonen & slapen, verheugt zich erg op de opening van de winkel in deze regio. “Ik ben enorm trots dat we nu ook in het noorden van het land de woon- en slaapwensen van klanten kunnen vervullen. Wij willen onze klanten optimaal bedienen en hun interieur veranderen in een fijne omgeving waarin zij volop van het leven kunnen genieten. Met een landelijke dekking van noord tot oost tot zuid tot west, winkels in België en een webshop die 24/7 bereikbaar is, slagen wij daar goed in.”

Goossens wonen & slapen is een zeer gerenommeerde en ambitieuze speler binnen de branche wonen en slapen. Het familiebedrijf, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Veghel, bestaat al sinds 1954 en creëert met hun expertise ultiem woongeluk. Momenteel telt Goossens 19 filialen verspreid over Nederland en België, het filiaal in Groningen wordt nummer 20.

Foto: Goossens