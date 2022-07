Worden Beau en Kim uit Groningen morgen de mooiste van Nederland?

GRONINGEN – De 18-jarige Beau Megan Goos uit Groningen (links) en de 22-jarige Kim Hulshof uit Stadskanaal (rechts) maken morgen kans op de titel Miss Teen of Groningen en Miss Beauty of Groningen. Stem jij ze naar de winst?

Morgenavond vindt de finale van de grootste missverkiezing van Nederland plaats in studio21 in Hilversum: Miss Beauty of the Netherlands. Alle provincies van Nederland hebben 2 winnaressen gekozen: een Miss Teen en Miss Beauty van hun provincie. Beau Megan Goos, Miss Teen of Groningen, en Kim Hulshof (rechts), Miss Beauty of Groningen, nemen het morgen op tegen de andere provincies en maken daarmee kans op de nationale titels Miss Teen en Miss Beauty of the Netherlands! Mochten zij morgen winnen, dan zal Beau naar India gaan voor de Miss Teen International verkiezing en Kim naar de Filipijnen voor Miss Earth.

Klaargestoomd voor de finale

Op 27 maart vond de provinciale finale plaats van Miss Beauty of Groningen en met meer dan 450 aanmeldingen hebben Beau en Kim al heel wat dames achter zich te laten. Sindsdien hebben ze vanuit de nationale verkiezing verschillende opdrachten, activiteiten en oefendagen gehad en zijn ze volledig klaargestoomd voor de grote finale. Morgen zal 50% van de puntentelling worden gegeven, samen met de overige puntentelling die de afgelopen periode zijn gegeven voor o.a. het geld inzamelen voor de LINDA Foundation, de SMS voting en hun pre-judging (een belangrijk interview met de jury).

Stemmen via SMS

Stemmen op Beau en Kim kan tot en met vanavond 23.59 uur en telt voor 10% mee in de volledige puntentelling. Stuur een SMS naar 3010 met de tekst ‘Poll Teen Beau’ en/of ‘Poll Beauty Kim’.

Foto: Roy Froma