Workshop 19 maart: Geluidsversterking in Groningen

GRONINGEN – Op zaterdag 19 maart organiseert Arnoud van der Laan een (vervolg)workshop geluidsversterking bij VRIJDAG in Groningen.

De workshopdag is gericht op amateur geluidstechnici en muzikanten die beter willen leren werken met een professionele geluidsinstallatie. Er wordt gewerkt met een digitale audio mixer, de Midas M32, die ook op afstand is te bedienen met een iPad of smartphone. De cursus op 19 maart is van 11.00 tot 16.00 uur, in de prachtige theaterzaal van VRIJDAG, aan de Sint Jansstraat 7 in Groningen. Aanmelden kan via kultuurloket.nl. Deelname kost 70 euro per persoon.

Apparatuur opbouwen en aansluiten

Na een korte opfrissing van de theorie gaan de deelnemers samen de apparatuur opbouwen en aansluiten. Er wordt gebruik gemaakt van een live multitrack-opname van een professionele band. Hiermee kan er worden geoefend met toonregeling, effecten, delayen van speakers, aansturen van (in-ear) monitoren, DCA groepen en nog veel meer. Ook is er uitgebreide aandacht voor het oplossen van rondzingende microfoons, wat een veel voorkomend probleem is. Er wordt gewerkt in een kleine groep van maximaal 10 personen.

Cursus met 8,6 hoog gewaardeerd

De cursus wordt gegeven door Arnoud van der Laan (AE audio productions) en georganiseerd in samenwerking met het KultuurLoket. Van der Laan is al 30 jaar professioneel geluidstechnicus en verzorgt geluidstechniek voor koren, orkesten en theatervoorstellingen. Ook is hij gastdocent aan het conservatorium in Haarlem. “Het is ontzettend leuk om deze workshops te geven”, zegt Arnoud. “De digitale mixers hebben enorm veel mogelijkheden, maar die kunnen voor beginnende technici nogal overweldigend zijn. Tijdens deze workshop kunnen we de functies stap voor stap doornemen en dat werkt veel beter. De afgelopen cursus kreeg dan ook een 8,6 als rapportcijfer van de deelnemers.”

Foto: Arjen de Boer