Wovar opent na brand in recordtijd in nieuw pand

GRONINGEN – Bij schroeven- en ijzerwarenbedrijf Wovar uit Groningen woedde 11 juni jongstleden een felle brand. Nu, iets meer dan een week na de brand, heropent het bedrijf in een nieuw huurpand even verderop.

De 27-jarige directeur van Wovar, Jesse Keizer, vertelt: “Helemaal stuk zat ik eerst. Hoe kan dit gebeuren bleef ik maar denken? Uitgerekend bij onze grootste locatie en nog wel middenin het hoogseizoen. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen en zijn twee kleinere panden van ons intact gebleven. Later las ik pas dat zelfs een luchtballon een noodlanding moest maken door de brand. Dat is gelukkig goed afgelopen.”

De dag erna

Jesse licht toe: “Zondag zaten we al om tafel met de verzekering. Ik had inmiddels veel hulp om mij heen verzameld. Mijn compagnons Vince Haak en Justin Meppelink stonden meteen vanaf zaterdagnacht paraat. Als we snel een nieuw pand hadden, konden we door met ongeveer een derde van het assortiment zeiden wij. Die spirit sprak de verzekeraars aan. We hadden meteen al contact met makelaars en via social media kwamen een handjevol mogelijkheden van panden voorbij. We wilden snel door, geen klanten verliezen was ons motto.”

Gejuich

Keizer vertelt verder: “Maandagochtend werd ik, tijdens mijn speech voor al het personeel, gebeld door de makelaar dat we 300 meter van onze oude locatie per direct een pand konden huren. Iedereen begon meteen te juichen. Een mooi moment. Een uur later had ik de sleutel. Vanaf dat moment hebben we onze ochtend- en avondploeg, die al waren ingeroosterd, door laten gaan. Samen met personeel van kantoor hebben we stellingen gehaald, gangpaden bedacht, inpakmateriaal aangeschaft en alle andere benodigdheden besteld. Daarnaast reden vrachtwagens en auto’s af en aan om spullen naar de nieuwe locatie te brengen. We gingen met z’n allen door van zonsopgang tot zonsondergang. Een enorme teamspirit en samenwerking. Zo kregen we het voor elkaar 300 stellingen op te bouwen en vanaf vandaag meer dan 1000 producten weer bestelbaar te maken.”

Weer open

Over de heropening vertelt hij: “Als er een wereldrecord heropenen na brand zou bestaan, zouden wij die in handen moeten krijgen zei de verzekeraar. Toen we de webshop weer aanzetten kwam er binnen een half uur een order binnen. Een super gevoel. Helaas hebben we geen showroom meer. Naast thuisbezorging gaan we eerdaags wel weer afhalen aanbieden. We gaan tevens door met het verder toevoegen van nog missende producten. Veel items kunnen we snel geleverd krijgen, andere items importeren we zelf en hierbij duurt het helaas wel een maand of zes voor we deze binnenkrijgen. Hoe dan ook is dit een knap staaltje teamwork van al ons personeel en mensen om ons heen.”

Hulp uit alle hoeken

Tot slot licht Jesse toe: “Het is echt indrukwekkend om te zien hoeveel hulp we aangeboden kregen van bedrijven en andere ondernemers uit Groningen. Van gratis taart van de bakker tot heftrucks van de buren. We kregen zelfs een logo voor op het nieuwe pand cadeau. De hoeveelheid steun gaf ons veel energie om door te gaan. Het was een bizarre week die ik nooit zal vergeten. En voor ik het vergeet, wij zoeken nog de mensen die een noodlanding moesten maken met de luchtballon, die willen we een nieuwe vlucht aanbieden. Dat is het minste wat we kunnen doen.”

Wovar bestaat sinds 2017 en levert in meer dan 8 verschillende landen door Europa allerlei schroeven, bouten, andere ijzerwaren en klusmaterialen.

Foto: Wovar