Wurdspøken: een co-creatie project voor rap en hiphop-artiesten

Wurdspøken is een gloednieuw co-creatie project voor rap en hiphop-artiesten uit Noord- en Oost-Nederland dat vanaf januari van start is gegaan. Wurdspøken focust zich op het onderzoeken van taal en het stimuleren van dialoog tussen verschillende talen en moedigt deelnemende artiesten aan om creatief om te gaan met meertaligheid.

Wurdspøken is een initiatief van De Nieuwe Oost, Cultuur Oost, Stichting Kunst & Cultuur, Popfabryk en Urban House Groningen dat voortkomt uit de ambitie om streektaal en dialect op een hedendaagse manier te integreren en actualiseren, in samenwerking met talent uit de hiphop- en rapcultuur.

Co-writing camps

Vijftien talenten uit de lokale hiphopscenes van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland ontmoeten elkaar tijdens vier tweedaagse co-writing camps. Hier werken ze samen aan een mixtape en maken ze kennis met elkaars lokale scene. De co-writing camps vinden plaats in Beatbox te Zwolle, Neushoorn te Leeuwarden, Het Podium te Hoogeveen en Dru-Industriepark te Ulft. De deelnemers worden tijdens de co-writing camps begeleid door ervaren coaches zoals Rico & Kubus en Aafje de Roest.

Een mixtape en exclusieve liveshow

De mixtape, het eindresultaat van de vier co-writing camps, zal circa 20 songs bevatten. Deze worden zowel digitaal als op cassette gereleased. In maart vertalen de artiesten hun opgenomen songs naar een exclusieve liveshow. Deze is in 2021 op minstens twaalf verschillende poppodia en festivals in Noord- en Oost-Nederland te zien.

Deelnemers aan wurdspøken zijn opkomende hiphop- en raptalenten. De deelnemende Groningse acts zijn Steeby, Obey Reilly, QBeast

Foto: POPgroningen