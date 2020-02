GRONINGEN – “Zal ik ooit kinderen krijgen? En wat voor vader zal ik dan zijn? In ieder geval geen achtbaanpapa of een judpapa.”

Dat zijn de woorden van Sidney Ruiter, slachtoffer van de schietpartij aan de Korreweg zo’n 2,5 jaar geleden. Vandaag tijdens het hoger beroep in de zaak las Sidney zijn slachtofferverklaring voor. Het slachtoffer heeft veel vragen over zijn toekomst en hoopt te leren leven met de situatie.

Ontelbare medische ingrepen

“2 jaar 4 maanden en 12 dagen. Zolang is het geleden dat mijn leven voor altijd veranderde”, aldus Sidney. “In deze periode heb ik ontelbare medische ingrepen ondergaan en duizenden pillen geslikt. En dit gaat nog steeds door. Slapeloze nachten waarin ik weer denk ‘waarom ben ik gestopt’ en dan denk ik weer ‘wat als ik niet was gestopt’.”

“Maar ook denken over mijn toekomst; wat als ik het lichamelijk niet vol hou om te werken hoe doe ik dat dan financieel… Zal ik ooit een vriendin krijgen en kinderen, wat voor vader zal ik dan zijn? In ieder geval geen achtbaanpapa of een judopapa.”

Korrewegschutter

Op 15 oktober 2017 fietste Sidney Ruiter ’s nachts op de Korreweg naar huis toen hij zonder reden werd neergeschoten door Azim A. De toenmalige student werd van korte afstand door vijf kogels geraakt, waaronder in zijn rug. Hij loopt een dwarslaesie op en zit de rest van zijn leven in een rolstoel.

Vandaag diende het hoger beroep waarbij A. door het OM 10 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging heeft opgelegd gekregen.

Foto: NOS/YouTube